عبدالمهدي يوجه بإعادة فتح منفذ مندلي الحدودي


عبدالمهدي يوجه بإعادة فتح منفذ مندلي الحدودي
2019/11/27 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عبدالمهدي يوجه بإعادة فتح منفذ مندلي الحدودي

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عبدالمهدي يوجه بإعادة فتح منفذ مندلي الحدودي

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