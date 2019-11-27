2019/11/27 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الهيئات الاقتصادية في لبنان تعلق الإضراب العام الذي كان مقررا الخ

اخبار مباشرة

الهيئات الاقتصادية في لبنان تعلق الإضراب العام الذي كان مقررا الخميس والجمعة والسبت

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيئات الاقتصادية في لبنان تعلق الإضراب العام الذي كان مقررا الخميس والجمعة والسبت) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيئات الاقتصادية في لبنان تعلق الإضراب العام الذي كان مقررا الخميس والجمعة والسبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).