بارزاني مطمئناً الأرمن: كوردستان مأوى لجميع المكونات الدينية والقومية

2019/11/27 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ جدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، التأكيد على ان الاقليم سيبقى واحة سلام ومأوى لجميع المكونات الدينية والقومية، مشددا على تعميق ثقافة التعايش والتسامح وحماية حقوق الارمن وجميع مكونات الاقليم.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لشفق نيوز، ان بارزاني استقبل بعد ظهر الاربعاء، مطران الارمن الارثوذكس في العراق افاك اسدوريان والوفد المرافق له الذي ضم العديد من رجال الدين.

واشار البيان الى ان اسدوريان عبر عن شكر وتقدير كنسية المكون الارمني في اقليم كوردستان لبارزاني لمساندته الدائمة للمكون الارمني في اقليم كوردستان.

واضاف ان اللقاء الذي جرى بحضور وزير الاوقاف والشؤون الدينية في الاقليم، تمت مناقشة اوضاع الارمن في اقليم كوردستان والعراق وشؤون الاديرة والكنائس في زاخو ودهوك واربيل وحقوقهم ومطالبهم ومستلزماتهم.

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