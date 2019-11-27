2019/11/27 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس جامعة ذي قار: اصدا اوامر جامعية بتحويل 295 محاضرا خارجيا كانوا ضمن الموازنة التشغيلية، الى عقود حكومية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/27 | 20:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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