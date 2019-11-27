التعليم تعلن نتائج المتقدمين على المنحة المجانية في الجامعات الاهلية

2019/11/27 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة التعليم الجامعي الاهلي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،اليوم الاربعاء، نتائج المرشحين للمنحة المجانية للمجموعة الطبية في الجامعات والكليات الاهلية.

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