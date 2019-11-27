رئيس الوزراء يوجه بإعادة فتح منفذ مندلي الحدودي

2019/11/27 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي،اليوم الاربعاء، بإعادة فتح منفذ مندلي الحدودي ، بعد استكمال المستلزمات المطلوبة كافة.

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