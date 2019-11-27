ميركل تحدد شرطين لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

2019/11/27 | 20:31 - المصدر: العهد نيوز

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن اللاجئين السوريين في مختلف بلاد العالم لايمكن أن يعودوا إلى بلادهم دون تهيئة ظروف العودة المناسبة.

وجاء ذلك،

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