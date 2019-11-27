2019/11/27 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

دعا القيادي في تحالف سائرون علي مهدي، الأربعاء 27 تشرين الثاني 2019، مجلس النواب الى استجواب ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قيادي في سائرون يدعو الى استجواب هيأة الاعلام والاتصالات: قراراتها حزبية وتخالف الدستور!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قيادي في سائرون يدعو الى استجواب هيأة الاعلام والاتصالات: قراراتها حزبية وتخالف الدستور!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).