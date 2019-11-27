قيادي في سائرون يدعو الى استجواب هيأة الاعلام والاتصالات: قراراتها حزبية وتخالف الدستور!


قيادي في سائرون يدعو الى استجواب هيأة الاعلام والاتصالات: قراراتها حزبية وتخالف الدستور!
2019/11/27 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

دعا القيادي في تحالف سائرون علي مهدي، الأربعاء 27 تشرين الثاني 2019، مجلس النواب الى استجواب ...

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