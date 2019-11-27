الداخلية تعلن تحرير مختطف واعتقال اثنين من خاطفيه جنوبي بغداد


الداخلية تعلن تحرير مختطف واعتقال اثنين من خاطفيه جنوبي بغداد
2019/11/27 | 20:40 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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