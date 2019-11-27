سقوط ثلاثة قذائف هاون شمال شرق بعقوبة

2019/11/27 | 20:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، بسقوط ثلاث قذائف هاون شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان"ثلاث قذائف هاون سقطت في محيط احدى قرى ناحية العبارة شمال شرق مدينة بعقوبة".

واضاف أن"الحادث لم اسفر عنه اضرار بشرية وفقا للمعلومات الاولية"، مبينا ان"الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث".

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