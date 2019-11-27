وصول قوة امنية كبيرة بقيادة جميل الشمري الى ذي قار

2019/11/27 | 20:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصلت قوة امنية كبيرة بقيادة جميل الشمري، اليوم الاربعاء، الى ذي قار.

وقالت مصادر أمنية مطلعة لـ"الغد برس"، ان "قوات أمنية كبيرة يقودها مجموعة من الضباط على رأسهم الفريق الركن جميل الشمري تصل إلى محافظة ذي قار".

واضافت المصادر ان "الشمري سيقود المحافظة أمنيا فقط، ولن يتدخل بالامور الإدارية التي تخص المحافظة ومؤسساتها".

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