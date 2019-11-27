رئيس جامعة ذي قار: الجامعة ترسل احصائية بالمحاضرين والاجراء ضمن موازنة الدراسة المسائية، لوزارة التعليم لتحويلهم الى عقود


رئيس جامعة ذي قار: الجامعة ترسل احصائية بالمحاضرين والاجراء ضمن موازنة الدراسة المسائية، لوزارة التعليم لتحويلهم الى عقود
2019/11/27 | 20:41 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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