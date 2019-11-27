العمليات المشتركة تؤكد لحقوق الانسان: القنابل المستخدمة هي فقط الصوتية والدخانية


العمليات المشتركة تؤكد لحقوق الانسان: القنابل المستخدمة هي فقط الصوتية والدخانية
2019/11/27 | 20:42 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

العمليات المشتركة تؤكد لحقوق الانسان: القنابل المستخدمة هي فقط ال

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العمليات المشتركة تؤكد لحقوق الانسان: القنابل المستخدمة هي فقط الصوتية والدخانية

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