احتجاج ومقاطعة.. صور من التظاهرات توثق حملات رفض المنتجات الإيرانية

2019/11/27 | 20:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت ساحة التحرير وسط بغداد، حملة اطلقها ناشطون ومتظاهرون لمقاطعة المنتجات الإيرانية في الاسواق العراقية، حيث شهدت الساحة طرح عشرات المنتجات العراقية لتشجيع المواطنين على شرائها بدلاً من المنتجات الإيرانية.وحيث تطمح إيران وبحسب اعلان رئيسها حسن روحاني خلال زيارته العراق مؤخراً، إلى رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار، يرى مراقبون ان […]

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