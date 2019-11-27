نجاح الشمري يبحث مع رئيس هيئة الأركان الأميركية تدريب وتسليح الجيش العراقي

2019/11/27 | 20:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الدفاع نجاح الشمري، مع رئيس هيئة الأركان الأميركية التعاون في مجال التدريب والتسليح.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان، إن الشمري استقبل رئيس هيئة الاركان المشتركة الاميركية والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تمتين العلاقات العسكرية بمختلف المجالات والتعاون المشترك في مجال التدريب والتسليح وبناء القدرات القتالية العالية للجيش، إضافة الوضع الداخلي للعراق والقضايا الإقليمية والأزمات التي تمر بها المنطقة.

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