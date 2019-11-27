نساء العالم يتظاهرن لدعم حقوقهن


نساء العالم يتظاهرن لدعم حقوقهن
2019/11/27 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة متابعة الصباح الجديد : بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نُظمت وقفات احتجاجية نسائية في عدد من دول العالم، من بينها المكسيك وإيطاليا وتركيا والسودان، للمطالبة ببذل المزيد من الجهود لدعم حقوق المرأة.

حيث نُظمت تظاهرات في دول عديدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على ...

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