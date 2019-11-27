المرأة العاملة: تعددت الأسباب والعنف واحد

2019/11/27 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحديات وضغوطات تتعرض لها النساء في العمل متابعة الصباح الجديد: يمثل العنف ضد المرأة انتهاكاً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا وشيوعًا في العالم.فقد يمارَس العنف ضد النساء في جميع البلدان وفي جميع المجتمعات، في المنزل والمدرسة والشارع ومكان العمل وعلى شبكة الإنترنت، تشير التقديرات العالمية التي نشرت من قبل منظمة الصحة العالمية أن ...

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