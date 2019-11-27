« فتاة النابالم « المحترقة تروي قصة عودتها من الجحيم

2019/11/27 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صاحبة أشهر صورة في تاريخ الحروب متابعة الصباح الجديد: بعد 47 عاماً على تصدر صورتها وسائل الإعلام الدولية، تؤكد كيم فوك فان ثي المعروفة عالميا باسم «فتاة النابالم» أنها تعيش بسلام مع نفسها والعالم برغم الندوب المستمرة لديها منذ طفولتها المعذبة في جحيم حرب فيتنام.أما سرها فهو الإيمان الراسخ لديها، على ما تؤكد لوكالة ...

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