الداخلية : تحرير مختطف والقاء القبض على اثنين من الخاطفين جنوبي بغداد


الداخلية : تحرير مختطف والقاء القبض على اثنين من الخاطفين جنوبي بغداد
2019/11/27 | 20:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الداخلية ،اليوم الاربعاء، تحرير مختطف والقاء القبض على اثنين من الخاطفين جنوبي العاصمة بغداد.

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