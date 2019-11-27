الداخلية : تحرير مختطف والقاء القبض على اثنين من الخاطفين جنوبي بغداد

2019/11/27 | 20:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية ،اليوم الاربعاء، تحرير مختطف والقاء القبض على اثنين من الخاطفين جنوبي العاصمة بغداد.

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