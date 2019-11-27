مدرب المنتخب البحريني يشيد بأداء فريقه أمام عُمان في خليجي 24


مدرب المنتخب البحريني يشيد بأداء فريقه أمام عُمان في خليجي 24
2019/11/27 | 21:01 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة

أشاد البرتغالي هيليو سوزا مدرب منتخب البحرين، بأداء فريقه أمام عمان في مستهل مشوار الفريقين ببطولة كأس الخليج.

وقال سوزا في مؤتمر صحفي عقب

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