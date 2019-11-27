وزارة الداخلية تعلن تحرير مختطف جنوبي بغداد

2019/11/27 | 21:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تحرير مختطف واعتقال اثنين من خاطفيه جنوبي العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الداخلية، العميد خالد المحنا، في بيان تلقت"العهد

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