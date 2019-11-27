الداخلية توضح: حريق الكرادة اليوم لم يكن في معمل للألبان

2019/11/27 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019) توضيحا بشأن حريق الكرادة صباح اليوم، فيما أكدت انه لم يكن في معمل للألبان.

وذكر إعلام الوزارة، في بيان، أن "قسم مكافحة الشائعات نشرت تكذيبا لبعض ما تم تداوله من تزييف للحقائق"، مبينة أن "حريق معمل الكرادة صباح هذا اليوم كان داخل معمل اللباد والزفت وليس معمل البان كما تم الترويج له من قبل بعض المواقع".

وفي وقت سابق من اليوم، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمكافحة حريق معمل اللباد والزفت، في الكرادة، وسط العاصمة، على انها حريق لمعمل للألبان.

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت قيادة شرطة كربلاء، الاربعاء 27 تشرين الثاني 2019، توضيحا بشأن انباء تحدثت عن تعيين الفريق رائد شاكر جودت حاكماً عسكرياً للمحافظة.

وقال القيادة في بيان، إن "ألاخبار التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص&

بغداد اليوم- بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني 2019، تسجيل حالات استشهاد بين صفوف المتظاهرين.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب، انه "لا صحة لما تداولته بعض وسائل الاعلام بشأن حصول حالات استشهاد بين صفوف المتظاهري

بغداد اليوم- ديالى

اكد النائب احمد مظهر الجبوري، الاربعاء، بان وزارة الدفاع وعدت بحسم ملف قرى شيخ بابا في محافظة ديالى خلال فترة وجيزة.

وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاحداث الاخيرة في قرى شيخ بابا شمال محافظة ديالى

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