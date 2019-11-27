صادرات تركيا من المعكرونة تتجاوز 500 مليون دولار


صادرات تركيا من المعكرونة تتجاوز 500 مليون دولار
2019/11/27 | 21:12 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت جمعية منتجي المعكرونة في تركيا، تجاوز عائدات البلاد من صادرات المعكرونة، 500 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الماضية من 2019.

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