صادرات تركيا من المعكرونة تتجاوز 500 مليون دولار

2019/11/27 | 21:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جمعية منتجي المعكرونة في تركيا، تجاوز عائدات البلاد من صادرات المعكرونة، 500 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الماضية من 2019.

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