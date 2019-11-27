عبدالجواد سيد - المصادر الأصلية للقرآن -كلير تيسدال - الفصل الثالث - مؤثرات الصابئة واليهود - ترجمة عبدالجواد سيد

2019/11/27 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالجواد_سيد المصادر الأصلية للقرآن- كلير تيسدال- الفصل الثالث- مؤثرات الصابئة واليهود- ترجمة عبدالجواد سيدعندما ظهر محمد كنبى، ورغم أن العرب كان لديهم كثير من الأفكار والممارسات الدينية الثابتة ، فلم يكن لديهم كتاب يحتوى على وحى مقدس، يمكن لمحمد أن يلجأ إليه فى إدعائه أنه مفوض لإعادتهم مرة أخرى لعقيدة أجدادهم الأكثر نقاءً.ومع ذلك فقد سكن الجزيرة العربية بعض الجماعات التى إمتلكت مايمكن إعتباره كتباً موحى ......

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