الياسري لمتظاهري النجف: ماضنون في عدم استخدام العنف ووأد الفتنة

2019/11/27 | 21:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

أكد محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المحلية ماضية في طريق "وأد الفتنة" وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، مشيرا الى أن

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