اصابة العشرات بتفريق متظاهرين قرب قنصلية ايران في النجف

2019/11/27 | 21:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة النجف، اليوم الاربعاء، بتعرض العشرات من المحتجين الى الاصابة، خلال تفريق القوات الامنية تظاهرة قرب مقر القنصلية الايرانية في المحافظة.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "المحتجين تجمعوا من جديد قرب القنصلية الايرانية في النجف"، مبينا ان "الاجهزة الامنية قطعت الطرق المؤدية للقنصلية".

واشار الى "ارتفاع عدد المصابين الى اكثر من 80 شخصا بحالات اختناق بعد إطلاق غازات مسيلة للدموع والرصاص الحي من قبل قوات الشغب في ساحة ثورة العشرين".

وقُتل متظاهران بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الأمن، الأربعاء، وسط العاصمة العراقية بغداد، في خضم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ بداية أكتوبر وتطالب بإسقاط الطبقة السياسية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصار أمنية وطبية أن المتظاهرين قتلا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي دارت عند جسر الأحرار، وسط بغداد.

وأدت المواجهات أيضا إلى إصابة 25 متظاهرا على الأقل بجروح بالرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

ويفرض المحتجون وجودهم في أجزاء من 3 جسور رئيسية في بغداد، هي الجمهورية والأحرار والسنك، مع استمرار المواجهات مع قوات الأمن.

وكانت الاحتجاجات تجددت صباح اليوم الأربعاء، في محافظات العراق الجنوبية، بصور تراوحت بين قطع طرقات وتطويق مقرات حكومية.

ولا يزال العراق يشهد أكبر موجة احتجاجات منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، قُتل فيها ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوب البلاد، أوائل أكتوبر.

ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يقولون إنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية، بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم على مستوى جيد.





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