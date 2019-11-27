2019/11/27 | 21:42 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اصابة 17 شخصاً بتفريق متظاهرين قرب قنصلية ايران في النجفهناك تفاصيل اخرى بخصوص اصابة 17 شخصاً بتفريق متظاهرين قرب قنصلية ايران في النجف المركز الخبري الوطني.

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