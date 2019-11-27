بالصور.. (الغد برس) تدخل بناية الأمن الوطني التي احرقها المتظاهرين في ذي قار

2019/11/27 | 21:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر "الغد برس" صورا لبناية الأمن الوطني التي احرقها المتظاهرين في قضاء الدواية شمال شرق محافظة ذي قار.

وتبين الصور من داخل البناية انها تعرضت للدمار الكلي.

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