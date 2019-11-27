السليڤاني: تعديل قانون تدرج ذوي المهن الطبية يضمن تعيين ذوي المهن الصحية الساندة بتحديد نسبة مئوية من مجموع التعيينات

2019/11/27 | 21:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

أشادت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية داليا فرهاد السليڤاني، اليوم الاربعاء، بالجهود التي أثمرت عن تمرير التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000، معتبرة أن هذه الشريحة تقدم خدمات جليلة للمجتمع ومن الواجب انصافها.

وذكرت السليڤاني في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "تعديل قانون تدرج ذوي المهن الطبية يضمن تعيين ذوي المهن الصحية الساندة بتحديد نسبة مئوية من مجموع التعيينات المعلنة، وان المشمولين سيتمتعون بمخصصات الخطورة الممنوحة من قبل وزارة الصحة أسوة بأقرانهم".

وأضافت أن "اقرار هذا التعديل في جلسة مجلس النواب العراقي ليوم أمس هو بمثابة إنجاز مهم لدعم أصحاب المهن الصحية".

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