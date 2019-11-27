ارتفاع صافي الاستثمار وانخفاض عدد الأسهم وحجم التداول

2019/11/27 | 21:44 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ مصطفى الهاشمي

كشف تقرير لهيئة الأوراق المالية انخفاض حجم التداول وعدد الأسهم المتداولة في سوق العراق للأوراق المالية ما انعكس على حجم العقود المنفذة خلال الفصل الثالث من العام الحالي، في وقت بلغ فيه صافي الاستثمار (1117٫1) مليون دينار.

وأشّر تقرير حركة التداول في سوق العراق للأوراق المالية للفصل الثالث من 2019 ، الذي اطلعت عليه "الصباح" انخفاض حجم التداول خلال الفصل الثالث من 2019 الى ما يقارب (25٫1 ) مليار دينار مقابل ما يقارب (77٫8) مليار دينار خلال الفصل الثاني من 2019 وبنسبة انخفاض قدرها (67٫8 ) بالمئة.

ولفت الى أنَّ "حجم التداول للفصل الثالث اتخفض بنسبة ( 60٫4 ) بالمئة عما كان عليه في الفصل الثالث عن العام (2018) ، احتل قطاع المصارف خلال الفصل الثالث المرتبة الأولى من حيث حجم التداول، إذ بلغ حجم التداول ما يقارب (11٫2) مليار دينار وبنسبة ( 44٫5) بالمئة من المجموع الكلي".

وتابع "جاء في المركز الثاني قطاع الصناعة حيث بلغ حجم التداول ما يقارب (5٫3) مليار دينار وبنسبة ( 21٫2) بالمئة من المجموع الكلي، وجاء في المركز الثالث قطاع الفنادق والسياحة حيث بلغ حجم التداول ما يقارب (2٫8) مليار دينار وبنسبة (11٫3) بالمئة من المجموع الكلي"، موضحاً "بلغ معدل الجلسة لحجم التداول خلال الفصل الثالث من عام 2019 ما يقارب (0٫4) مليار دينار مقابل ما يقارب (1٫3) مليار دينار خلال الفصل الثاني لعام 2019، إذ بلغ عدد جلسات التداول خلال هذا الفصل (59) جلسة تداول مقابل (60) جلسة تداول للفصل الثاني من العام الحالي".

عدد الأسهم

ذكر التقرير انخفاض عـدد الأسهم المتداولة خلال الفصل الثالث من العـام 2019 الى ما يقارب (31٫0 ) مليار سهم مقابل ما يقارب (90٫5 ) مليـار سهم خلال الفصل الثاني من عـام 2019 وبنسبة انخفاض مقدارها (65٫8).

وأضاف أنَّ "عدد الأسهم للفصل الثالث انخفض بنسبة (73٫9) بالمئة عما كان عليه في الفصل الثالث عن العام السابق (2018) احتل القطاع المصرفي خلال الفصل الثالث من عام 2019 المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة حيث بلغ عدد الأسهم ما يقارب (22٫9) مليار سهم وبنسبة (73٫9 ) بالمئة من المجموع الكلي".

واسترسل "جاء في المركز الثاني قطاع الصناعة حيث بلغ عدد الأسهم ما يقارب (5٫2) مليار سهم وبنسبة ( 16٫6) بالمئة من المجموع الكلي, وجاء في المركز الثالث قطاع الخدمات حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة ما يقارب (1٫2 ) مليار سهم وبنسبة (3٫7) بالمئة من المجموع الكلي"، مشيراً الى أنَّ "معدل الجلسة لعـــدد الأسهم المتداولة خلال الفصل الثالث بلغ نحو (0٫5 ) مليارات سهم مقابل (1٫5) مليار سهم للفصل الثاني".

عدد العقود

أفاد التقرير بأنَّ عدد العقود المنفذة خلال الفصل الثالث من 2019 بلغ ما يقارب (17٫7) ألف عقد مقارنة بما يقارب (21٫7) ألف عقد للفصل الثاني وبـنسبة انخفاض بلغت (18٫2)

بالمئة.

وأوضح أنَّ "عدد العقود للفصل الثالث انخفضت بنسبة (4٫7 ) بالمئة عما كان عليه في الفصل الثالث من 2018 وقد احتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث عدد العقود، إذ بلغ عدد العقود ما يقارب (6٫3) ألف عقد وبنسبة (35٫7) بالمئة من المجموع الكلي".

لفت التقرير الى أنَّ "المركز الثاني كان للقطاع المصرفي، إذ بلغ عدد العقود ما يقارب (4٫2) الف عقد وبنسبة (23٫7) بالمئة من المجموع الكلي، وجاء في المركز الثالث القطاع الزراعي، إذ بلغ عدد العقود المنفذة ما يقارب (2٫2) الف عقد وبنسبة (12٫3) بالمئة من المجموع الكلي، وقد بلغ معدل الجلسة لعدد العقود المنفذة ما يقارب (300٫4 ) عقد خلال الفصل الثالث من العام 2019 مقارنة مع (361٫2) عقد خلال الفصل الثاني من 2019.

الرقم القياسي

سجل المؤشر العام لأسعار (ISX60) الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية للفصل الثالث لعام 2019 انخفاضاً بلغت نسبته 4٫2 بالمئة ليغلق في نهاية الفصل الثالث عند ( 475٫48) نقطة مقابل (496٫31) نقطة في نهاية حزيران من العام 2019.

تداول الأجانب

وأكد التقرير أنَّ "شراء الأجانب خلال هذا الفصل بلغ (2061٫6) مليون دينار أكثر من بيعهم خلال هذا الفصل حيث بلغ بيعهم (944٫5) مليون دينار، الأمر الذي جعل صافي الاستثمار الأجنبي يرتفع (شراء الأسهم من قبل الأجانب- بيع الأسهم من قبل الأجانب) ليبلغ صافي الاستثمار (1117٫1) مليون دينار.

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