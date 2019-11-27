شركة عالميَّة لطبع العملات مهددة بالافلاس

2019/11/27 | 21:44 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لندن / وكالات

تمر "دي لا رو" البريطانية، إحدى شركات طباعة الأوراق النقدية وجوازت السفر، بأزمة مالية، إذ أعلنت الشركة (مقرها إنكلترا) التي تصدر أوراقاً نقدية لـ 140 بنكًا مركزيًا، في بيان، أنَّ الشركة قد تشهر إفلاسها إذا لم تنجح خطط الإنقاذ.وجاء في البيان، أنَّ الشركة خسرت 9.2 مليون جنيه إسترليني خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام (من نيسان إلى ايلول)، وأنَّ ثمة حالة من القلق والغموض الشديد حول إمكانية استمرار الشركة في أنشطتها.

وعقب هذا البيان، انخفضت قيمة أسهم الشركة بنسبة 20.6 بالمئة.

وبلغت ديون الشركة، في النصف الأول من العام الماضي، 107.5 مليون جنيه إسترليني، لتصل إلى 170.7 مليون جنيه إسترليني في النصف الأول من العام الحالي.

وتطبع "دي لا رو"، في الوقت الحالي أموالًا لـ 140 بنكًا مركزيًا حول العالم، بما في ذلك بنك إنكلترا، وتوظف 2500 شخص، كما تطبع ثلث إجمالي الأوراق النقديَّة في العالم، وتقوم أيضًا بطباعة جوازات السفر لـ 40 دولة.

وفقدت الشركة، مناقصة الجوازات الجديدة، التي ستصدر بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتفوز بها منافستها شركة "جيمالتو".

ولم تتمكن فنزويلا، مؤخرًا من دفع ديونها للشركة والتي تقدر بنحو 18 مليون جنيه إسترليني، كما بدأ مكتب مكافحة الفساد في المملكة المتحدة، تحقيقًا حول أنشطة الشركة في

السودان.وبدأت الشركة أول نشاط لها بإصدار الأوراق النقدية لجمهورية موريشيوس عام 1860.

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