2019/11/27 | 21:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بقرار من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني سيتم توزيع رواتب سبعة اشهر بدفعة واحدة على فئة من الموظفين.

وقال وزير الصحة في حكومة الاقليم سامان البرزنجي ان رواتب سبعة اشهر من سنة 2019 ستوزع على موظفي عقود التنمية البالغ عددهم 380 موظفاً.

يذكر ان اقليم كوردستان وبعد تشكيل الكابينة التاسعة لها واتفاقها مع الحكومة العراقية، تحسن وضعها المالي، ومن المقرر ان يتم تعيين المدرسين المتعاقدين على الملاك الدائم، ويتم الان جمع المعلومات بشأن الموظفين المتعاقدين من اجل جعلهم موظفين دائميين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كوردستان تقرر صرف رواتب سبعة أشهر لفئة من الموظفين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كوردستان تقرر صرف رواتب سبعة أشهر لفئة من الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).