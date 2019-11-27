بالفيديو.. التظاهر السلمي يدعس أمريكا ويبطل مخططاتها القذرة


بالفيديو.. التظاهر السلمي يدعس أمريكا ويبطل مخططاتها القذرة
2019/11/27 | 22:03 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد

 

 

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