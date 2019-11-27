2019/11/27 | 22:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد رئيس كتلة سند النيابية احمد الاسدي، اليوم الأربعاء، أن النظام السياسي في العراق "سينفجر" إن لم يتم إصلاحه.

وقال الاسدي في حديث متلفز

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