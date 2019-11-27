التصويت على قانون الانتخابات الشهر المقبل والكتل السياسية تتأرجح بين الضغط الجماهيري واراداتها

2019/11/27 | 22:04 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتح مع المسودة الحكومية..والقوى يرفض مقترح “أعلى الاصوات”..بغداد – وعد الشمري: برغم انجاز مجلس النواب القراءتين الاولى والثانية لمشروعي قانون الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ما زال الجدل بين القوى السياسية على عدد من الفقرات ابرزها عمر المرشح وتحصيله الدراسي والنظام الانتخابي.ويؤكّد تحالف الفتح ان التوجه النيابي هو الموافقة على النسخة المرسلة ...

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