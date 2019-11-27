2019/11/27 | 22:04 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خولت نيجرفان بارزاني التحدث باسمها كردستان – الصباح الجديد: أكد مصدر سياسي كردي مطلع، أمس الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019) أن رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني عقد اجتماعاً بمختلف الأطراف الكردية للخروج بموقف موحد إزاء ما يجري من توتر في بغداد والمدن الأخرى.وقال المصدر في حديث إن “بارزاني أجرى لقاءات يوم أمس مع قيادة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأحزاب الكردية توحد موقفها إزاء ما يجري في بغداد) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأحزاب الكردية توحد موقفها إزاء ما يجري في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).