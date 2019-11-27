المالية النيابية تعتزم رفض اي اتفاقية مع كردستان على حساب المحافظات الجنوبية

2019/11/27 | 22:04 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: رفض عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو امس الاربعاء، اعادة العمل باتفاقية النفط مع اقليم كردستان خلال موازنة 2020 ، مبينة ان اللجنة سترفض اي اتفاقية تمنح الاقليم مخصصات مالية اضافية على حساب المحافظة الجنوبية.وقال القدو في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “اي اتفاق سياسي مع اقليم كردستان سيفشل ...

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