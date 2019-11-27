الكويت تفوز على السعودية في خليجي 24 على عكس مجريات اللقاء


الكويت تفوز على السعودية في خليجي 24 على عكس مجريات اللقاء
2019/11/27 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة

حقق فريق الكويت اليوم الاربعاء، فوزا جاء على عكس التوقعات ومجريات اللقاء وبنتيجة 3-1على حساب نظي...

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