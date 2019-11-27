2019/11/27 | 22:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، تشكيل فرقا تطوعية لتهدئة الاوضاع بالمحافظة.

وقال الدخيلي في تصريح، إن التظاهرات مستمرة في محافظة ذي قار للمطالبة بتنفيذ المطالب وتحقيق الاصلاحات، مؤكدا تعرض بعض الممتلكات لعمليات حرق.

وأضاف، أن الحكومة المحلية حددت ساحة الحبوبي وسط المحافظة كمكان للتظاهر، والزمت قيادة الشرطة بعدم المساس بالمتظاهرين، منوها الى أن المحافظة مستمرة بخطواتها الاصلاحية للإسراع بتلبية مطالب المتظاهرين.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار: مستمرون بالخطوات الاصلاحية للإسراع بتلبية مطالب المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار: مستمرون بالخطوات الاصلاحية للإسراع بتلبية مطالب المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).