شرطة النجف تفرض حظراً للتجوال


شرطة النجف تفرض حظراً للتجوال
2019/11/27 | 22:12 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شرطة النجف تفرض حظراً للتجوال

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