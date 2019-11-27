صورة.. اقتحام وحرق القنصلية الايرانية في النجف

2019/11/27 | 22:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بقيام محتجين بحرق القنصلية الايرانية في مدينة النجف.

وقال المصدر لشفق نيوز ان متظاهرين اقتحموا مبنى القنصلية الايرانية في مدينة النجف، واشعلوا النيران فيها.

واضاف ان البعثة الدبلوماسية الايرانية غادرت القنصلية قبل 10 دقائق من حرقها بحماية مشددة.

واشار المصدر الى إنسحاب قوّات مكافحة الشعب من مجسّرات ثورة العشرين.

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