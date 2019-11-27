مسلحون يقتلون رجلاً وزوجته جنوبي كركوك

2019/11/27 | 22:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ‎كشف مصدر امني مطلع، اليوم الاربعاء، عن قيام مسلحين مجهولين بالاجهاز على رجل وامرأة في احدى القرى التابعة لقضاء داقوق، جنوبي كركوك.

وقال المصدر في حديث لشفق نيوز، ان الحادث جرى في الساعة الثامنة والنصف من مساء الاربعاء، عندما قام مسلحون مجهولون قرب قرية حوت تغار، التابعة لقضاء داقوق باطلاق النار على سيارة مواطن كوردي يدعى لطيف عزيز، لافتا الى ان اطلاق النار ادى لمقتل الرجل وزوجته التي كانت معه في السيارة.

واضاف المصدر ان التنظيمات الارهابية تقوم منذ مدة بزيادة تحركاتها ضد المواطنين الكورد في حدود قضاء داقوق.

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