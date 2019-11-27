محافظ النجف يدعو المتظاهرين الى الالتزام بتوجيهات المرجعية والحفاظ على سلمية التظاهر

2019/11/27 | 22:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - النجف الاشرف

دعا محافظ النجف الاشرف، لؤي الياسري، اليوم الاربعاء، المتظاهرين الى الالتزام بتوجيهات المرجعية والحفاظ على سلمية التظاهر.

ووجه المحافظ رسالة الى المتظاهرين

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