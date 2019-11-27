إصابة 32 متظاهرا خلال احتجاجات أمام مبنى القنصلية الإيرانية بالنجف العراقية


إصابة 32 متظاهرا خلال احتجاجات أمام مبنى القنصلية الإيرانية بالنجف العراقية
2019/11/27 | 22:37 - المصدر: اليوم السابع
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