بعد اعلان حظر التجوال.. محافظ النجف يعلن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة

2019/11/27 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ النجف

أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، الاربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة.

وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لقطع أغلب الطرق بسبب التظاهرات التي تشهدها بعض الشوارع الرئيسية في المحافظة، تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر بالمحافظة، عدا الدوائر الامنية والصحية والخدمية".

وكانت قيادة شرطة النجف، اعلنت، الاربعاء، فرض حظر للتجوال في المحافظة حتى اشعار اخر، مبينة ان ذلك جاء على خلفية الاحداث التي تشهدها المحافظة.

بغداد اليوم- متابعة

في بادرة تعتبر هي الأولى من نوعها منذ الاول منذ اكتوبر الماضي، أطلق الناشط الأميركي ’’جون فيلسون’’ قبل أيام، حملة لدعم المتظاهرين العراقيين ، وذلك من خلال الحث على نشر صورة مع علبة صودا، يحملها

بغداد اليوم _ بغداد

وجه رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، بإعادة فتح منفذ مندلي الحدودي مع إيران.

وقال الناطق الرسمي باسم هيأة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "رئيس الوزراء وج

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء (27 تشرين الثاني، 2019) نتائج قبول المنحة المجانية للمجموعة الطبية 2019/2020.

وذكر إعلام الوزارة في بيان، أن الاخيرة أعلنت "نتائج قبول المنحة المجانية للمجموعة الط

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