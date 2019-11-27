هل يمكن محاكمة وزير الدفاع العراقي في السويد؟


هل يمكن محاكمة وزير الدفاع العراقي في السويد؟
2019/11/27 | 22:42 - المصدر: فرانس 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وسائل إعلام سويدية تتحدث عن ثلاثة تحقيقات تجري حاليا بشأن وزير الدفاع العراقي الذي يحمل أيضا الجنسية السويدية، ووفق هذه المصادر أحد التحقيقات يبحث في المسؤولية المحتملة للوزير العراقي في قتل وإصابة متظاهرين عراقيين.

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