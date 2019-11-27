2019/11/27 | 22:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدرسي يكشف حقيقة حرق مكاتب المرجعية الدينية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدرسي يكشف حقيقة حرق مكاتب المرجعية الدينية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المدرسي يكشف حقيقة حرق مكاتب المرجعية الدينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).