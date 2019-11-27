ميسان: الإطاحة بموردين للمخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة العمارة

2019/11/27 | 22:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، الإطاحة بموردين اثنين للمخدرات في احد الأحياء بمدينة العمارة.

وقال قائد شرطة محافظة ميسان العميد عبد الخضر جاسم، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مفارز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت بعملية نوعية من الإطاحة بموردين للمخدرات في احد أحياء مدينة العمارة".

وأضاف أنه "بعد توفر المعلومات وبكمين محكم تمكنت مفارز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من اعتقال اثنين من الموردين للمخدرات بحوزتهم (5 كغم) من مادة الكريستال المخدرة وتم ضبط المواد و عجلة يستقلانها لنقل المخدرات".

وأوضح أن "القيادة اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصولياً وأحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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