فرض حظرا للتجوال في النجف الاشرف


فرض حظرا للتجوال في النجف الاشرف
2019/11/27 | 22:45 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:

فرضت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الاربعاء، حظرا للتجوال حتى اشعار اخر على اثر احراق القنصلية الايرانية.

وقالت المديرية في بيان تلقته "الغد برس"، "فرض حظرا للتجوال حتى اشعار اخر على اثر احراق القنصلية الايرانية".

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