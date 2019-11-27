المرجع المدرسي ينفي حرق أيٍ من مكاتب المرجعية الدينية في العراق

2019/11/27 | 22:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى مكتب سماحة المرجع المدرسي، في كربلاء المقدسة، اليوم الاربعاء، حرق أيٍ من مكاتب المرجعية الدينية في العراق.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، انه "نظراً لكثرة تساؤل المؤمنين الكرام من أنحاء العالم، نعلمكم بأن لا صحة لخبر حرق أيٍ من مكاتب المرجعية الدينية في العراق".

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